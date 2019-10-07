СЕГОДНЯ 07:36 2019-10-07T08:46:59+03:00

В Каневском районе рабочий похитил с дачи работодателя водяной насос

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы

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В дежурную часть Каневского района обратился местный житель. Мужчина рассказал, что из садового домика, расположенного на территории его дачи, пропал электрический водяной насос.

- Сотрудники полиции проверили местные пункты приема металла, в одном из которых нашли похищенную технику. Правоохранители установили личность предполагаемого злоумышленника. Мужчина пояснил, что ранее помогал потерпевшему по хозяйству и имел доступ на территорию его дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении ранее судимого 34-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Краснодарском крае на пункте паспортного контроля на границе с Республикой Абхазия задержали гражданина Киргизии. Мужчина находился в международном розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU