В Каневском районе рабочий похитил с дачи работодателя водяной насос
В дежурную часть Каневского района обратился местный житель. Мужчина рассказал, что из садового домика, расположенного на территории его дачи, пропал электрический водяной насос.
- Сотрудники полиции проверили местные пункты приема металла, в одном из которых нашли похищенную технику. Правоохранители установили личность предполагаемого злоумышленника. Мужчина пояснил, что ранее помогал потерпевшему по хозяйству и имел доступ на территорию его дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении ранее судимого 34-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, в Краснодарском крае на пункте паспортного контроля на границе с Республикой Абхазия задержали гражданина Киргизии. Мужчина находился в международном розыске.
ИСТОЧНИК KP.RU