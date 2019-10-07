2019-10-07T08:07:31+03:00
Общество

Погода в Краснодарском крае 7-8 октября: местами похолодает до +9 градусов

В некоторых районах выпадут осадки
Александра ПОДУШКО
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В некоторых районах выпадут осадкиВ некоторых районах выпадут осадкиФото: ГОНЧАРОВ Валерий
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По прогнозам синоптиков, 7 октября на большей части территории Краснодарского края будет облачно, осадков в понедельник не ожидается. Днем воздух прогреется до +14…+16 градусов, а ночью – до +9. Ветер западный 3-4 метра в секунду.

По данным Яндекс.Погоды, в Краснодаре 7 октября облачно с прояснениями, без дождя. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Днем столбики термометров покажут отметку в +16 градусов, а ночью температура опустится до +9.

На Кубани во вторник днем и вечером ожидается дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Днем солнце прогреет воздух до +19 градусов, в ночные часы термометры зафиксируют значения +10…+12 градусов.

Во вторник в краевой столице также ожидается дождь. Ветер северный, северно-западный 2-3 метра в секунду. Днем воздух прогреется до +17 градусов, а ночью похолодает до +10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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