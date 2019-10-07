2019-10-07T08:37:41+03:00
Звезды

Выставка «Оружие Победы» прошла в музее имени Фелицына

Здесь были представлены легендарные винтовки Мосина и Токарева, пулемет Дегтярева, автоматы ППШ
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство культуры краяФото: министерство культуры края
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Выставка «Оружие Победы» прошла в музее имени Фелицына в рамках проекта «75-летию Великой Победы - 75 героических страниц».

Члены клуба исторического фехтования «Святослав», его руководитель Сергей Никонов рассказали всем присутствующим об экспонатах. В зале выставки «Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.» были представлены легендарные винтовки Мосина и Токарева, пулемет Дегтярева, автоматы ППШ и ППС, пистолеты ТТ и наган.

Заинтересовали участников встречи предметы, которыми комплектовались полевые госпитали. Это хирургические инструменты, шины времен ВОВ, медицинская документация, сортировочные марки.

- Инструкторы и воспитанники клуба «Святослав» сравнили образцы оружия Красной армии, союзников и вермахта, рассказали об истории его создания, технических данных и боевом использовании каждого представленного образца, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Также все экспонаты можно было подержать в руках, взвести курок и прицелиться в воображаемого противника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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