Выставка «Оружие Победы» прошла в музее имени Фелицына
Выставка «Оружие Победы» прошла в музее имени Фелицына в рамках проекта «75-летию Великой Победы - 75 героических страниц».
Члены клуба исторического фехтования «Святослав», его руководитель Сергей Никонов рассказали всем присутствующим об экспонатах. В зале выставки «Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.» были представлены легендарные винтовки Мосина и Токарева, пулемет Дегтярева, автоматы ППШ и ППС, пистолеты ТТ и наган.
Заинтересовали участников встречи предметы, которыми комплектовались полевые госпитали. Это хирургические инструменты, шины времен ВОВ, медицинская документация, сортировочные марки.
- Инструкторы и воспитанники клуба «Святослав» сравнили образцы оружия Красной армии, союзников и вермахта, рассказали об истории его создания, технических данных и боевом использовании каждого представленного образца, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Также все экспонаты можно было подержать в руках, взвести курок и прицелиться в воображаемого противника.
ИСТОЧНИК KP.RU