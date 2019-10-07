СЕГОДНЯ 09:03 2019-10-07T09:03:31+03:00

Краснодар находится на 36 месте по уровню зарплат Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Всего в рейтинге 100 городов

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Эксперты провели исследование и рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора. В рейтинг вошли 100 крупнейших городов России.

Стандартный потребительский набор рассчитан для одного человека, живущего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Он включает 112 товаров и услуг.

Краснодар находится на 36 месте. Средняя заработная плата в первом полугодии 2019 года составила 41,6 тысячу рублей. Новороссийск расположился на 42 месте с зарплатой 41,9 рублей. Сочи занял в рейтинге 65 место – 37,6 тысяч рублей.

Лидирующие позиции занимают Москва и северные регионы. Добыча нефти и газа позволяет компаниям больше платить своим работникам, в том числе в качестве компенсации за климат и удаленность городов.

ИСТОЧНИК KP.RU