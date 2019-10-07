В Усть-Лабинском районе мужчину осудят за хранение марихуаны
Сотрудники полиции Усть-Лабинского района провели обыск в доме 32-летнего мужчины. В хозяйственной постройке, которая находилась во дворе жилища, правоохранители обнаружили пакет с растительной массой серо-зеленого цвета.
- Экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотиком – марихуаной общей массой более 200 граммов. Мужчина рассказал, что хранил запрещенное вещество для личного употребления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
На злоумышленника завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU