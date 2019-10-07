СЕГОДНЯ 09:19 2019-10-07T09:19:32+03:00

В Усть-Лабинском районе мужчину осудят за хранение марихуаны Фото: Архив "КП"

Ему грозит до 10 лет тюрьмы

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Сотрудники полиции Усть-Лабинского района провели обыск в доме 32-летнего мужчины. В хозяйственной постройке, которая находилась во дворе жилища, правоохранители обнаружили пакет с растительной массой серо-зеленого цвета.

- Экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотиком – марихуаной общей массой более 200 граммов. Мужчина рассказал, что хранил запрещенное вещество для личного употребления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU