СЕГОДНЯ 10:02 2019-10-07T10:02:31+03:00

В Краснодаре в эксплуатацию ввели еще один долгострой

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В Краснодаре совместными усилиями прокуратуры и администрации края восстановлены права участников долевого строительства ЖК «Немецкая деревня». Объект состоит из 126 квартир. Сроки завершения строительства дома постоянно переносились.

Эту проблему обсуждали на рабочих группах органов прокуратуры края с участием всех заинтересованных организаций. Решения, которые принимались на этих встречах, способствовали устранению проблем, связанных со строительством объекта.

- В результате администрацией выдано разрешение на ввод в эксплуатацию этого долгостроя, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, на Кубани женщину, которая била своего 9-летнего ребенка, направят на лечение. Решается вопрос об ограничении ее в родительских правах.

ИСТОЧНИК KP.RU