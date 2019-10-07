СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-07T10:15:44+03:00

Из-за долга по алиментам мужчина чуть не лишился земельного участка

Мужчина долгое время избегал встречи с приставами

Изменить размер текста: A A

Житель Гулькевичского района должен был перечислять алименты в пользу бывшей супруги на содержание ребенка. Длительное он игнорировал это решение суда, долга накопилось на 190 тысяч рублей.

- При этом безответственный отец тщательно избегал встреч с судебными приставами района, игнорировал вызовы на прием и не отвечал на телефонные звонки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Вскоре судебный пристав составил акт описи и ареста на 1/6 доли земельного участка мужчины. Его площадь составила 797 квадратных метров.

На следующий день неплательщик сам явился на прием к сотруднику ведомства и погасил задолженность в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU