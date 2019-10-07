Глава Кубани поздравил Владимира Путина с днем рождения
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Глава Кубани поблагодарил его за неизменное внимание к региону.
– По вашей инициативе во всех субъектах страны стартовали масштабные преобразования в рамках национальных проектов. Они затрагивают основные сферы жизни россиян, направлены на модернизацию городской и сельской инфраструктуры, – говорится в правительственной телеграмме.
Как отметил Кондратьев, для регионов это возможности строить детские сады и школы, ремонтировать дороги, обновлять парки и скверы, развивать малый и средний бизнес.
- Губернатор края пожелал главе государства крепкого здоровья, счастья, сил и энергии осуществить все задуманное, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, Владимир Путин ознакомился с работой портово-индустриального парка в Темрюкском районе. Сейчас здесь идет модернизация перегрузочного комплекса. Возводится новый зерновой терминал и промышленный парк, который включит в себя заводы переработке и производству химических веществ, сои и комбикормов, а также тепличный комплекс.
ИСТОЧНИК KP.RU