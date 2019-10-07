2019-10-07T10:27:43+03:00
Общество

Глава Кубани поздравил Владимира Путина с днем рождения

Вениамин Кондратьев от имени всех жителей региона поблагодарил его за неизменное внимание к региону
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Глава Кубани поблагодарил его за неизменное внимание к региону.

– По вашей инициативе во всех субъектах страны стартовали масштабные преобразования в рамках национальных проектов. Они затрагивают основные сферы жизни россиян, направлены на модернизацию городской и сельской инфраструктуры, – говорится в правительственной телеграмме.

Как отметил Кондратьев, для регионов это возможности строить детские сады и школы, ремонтировать дороги, обновлять парки и скверы, развивать малый и средний бизнес.

- Губернатор края пожелал главе государства крепкого здоровья, счастья, сил и энергии осуществить все задуманное, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, Владимир Путин ознакомился с работой портово-индустриального парка в Темрюкском районе. Сейчас здесь идет модернизация перегрузочного комплекса. Возводится новый зерновой терминал и промышленный парк, который включит в себя заводы переработке и производству химических веществ, сои и комбикормов, а также тепличный комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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