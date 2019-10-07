2019-10-07T10:40:00+03:00
Звезды

В Голубицкой отремонтировали культурно-социальный центр

Работы прошли в рамках национального проекта «Культура»
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство культуры Краснодарского краяФото: министерство культуры Краснодарского края
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Дом культуры, который находится в Темрюкском районе, был построен в 1986 году, и до сегодняшнего дня капитального ремонта здесь не проводилось.

Несколько дет назад за счет средств бюджета поселения в центре заменили кровлю, установили новые окна, пожарную сигнализацию и систему оповещения. За спонсорские деньги провели косметический ремонт помещений.

- В 2019 году учреждение стало участником регионального проекта «Культурная среда». На капитальный ремонт было выделено 2,3 миллиона рублей. Удалось не только обгородить внешний облик, но и обустроить доступность маломобильных групп населения в здание Дома культуры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Также здесь провели ремонт системы отопления второго этажа здания и кабинетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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