Не изменяя традициям: очередной литер «Губернского» сдан снова раньше срока

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-07T10:45:21+03:00

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В эту субботу новоселы получили ключи от своих квартир в ЖК Губернском, уже по сложившейся традиции, раньше намеченного срока.

Фото: ЮСИ

“Мы старались, чтобы ваши новые квартиры были тёплыми, светлыми и по-семейному уютными. Наша задача — развивать принципы добрососедства среди жильцов, чтобы все могли общаться и проводить свое свободное время увлекательно на территории жилого комплекса. Для этого мы стараемся создать все необходимые комфортные условия в Губернском. Мы рады, что наши новые жильцы могут по достоинству оценить наши старания, это - лучшая мотивация для развития нашей компании. От лица моих коллег и в целом группы компаний “ЮгСтройИнвест”, я хотел поблагодарить новоселов за оказанное нам доверие!” - отметил главный инженер ГК “ЮгСтройИнвест” Иванов Виталий Викторович.

Микрорайон Губернский идеально подходит под описание “семейный”: на территории простирается более 3 га зеленых зон, в шаговой доступности - спортивные площадки, тренажеры, теннисные корты. В зонах отдыха можно подключиться к вай-фаю, а в выходные собраться большим семейством в уютной зоне барбекю. Питомцам в “Губернском” - отдельное внимание: именно здесь обустроена первая в Прикубанском округе площадка для выгула собак. Что еще нужно для теплого семейного гнездышка?

“ЮгСтройИнвест” входит в число крупнейших застройщиков России, вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие юга страны. Компания - одной из первых начала работу в новой системе с эскроу-счетами, что позволяет ее дольщикам быть уверенными в сохранности их средств. 16 лет работы, более 3,4 млн. кв. метров жилья, 15 социальных объектов, более 150 000 счастливых новоселов. Можно точно сказать, что девиз застройщика имеет под собой все основания и “ЮгСтройИнвест” действительно рекомендуют друзьям, родным и близким.