В Армавире под колеса иномарки попал 8-летний мальчик
Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 4 октября на улице Дзержинского в Армавире. Напротив дома № 147 женщина за рулем иномарки KIA Soul выезжала с прилегающей территории.
35-летняя автоледи не сориентировалась в ситуации и допустила наезд на 8-летнего мальчика, который стоял на тротуаре. Ребенок был госпитализирован в ДХО МБУЗ ГБ. У него диагностировали закрытый перелом обеих костей правой голени со смещением, - сообщают РИА «Регион online» со ссылкой на инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД Армавира Евгения Черняева.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, мальчик проходит курс лечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU