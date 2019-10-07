2019-10-07T10:47:15+03:00
Происшествия

В Армавире под колеса иномарки попал 8-летний мальчик

Его доставили в больницу
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Армавире под колеса иномарки попал 8-летний мальчикВ Армавире под колеса иномарки попал 8-летний мальчикФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 4 октября на улице Дзержинского в Армавире. Напротив дома № 147 женщина за рулем иномарки KIA Soul выезжала с прилегающей территории.

35-летняя автоледи не сориентировалась в ситуации и допустила наезд на 8-летнего мальчика, который стоял на тротуаре. Ребенок был госпитализирован в ДХО МБУЗ ГБ. У него диагностировали закрытый перелом обеих костей правой голени со смещением, - сообщают РИА «Регион online» со ссылкой на инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД Армавира Евгения Черняева.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, мальчик проходит курс лечения.

Напомним, в Новороссийске депутат сбил ребенка. По предварительным данным народный избранник был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не изменяя традициям: очередной литер «Губернского» сдан снова раньше срока
В Голубицкой отремонтировали культурно-социальный центр
Глава Кубани поздравил Владимира Путина с днем рождения
Из-за долга по алиментам мужчина чуть не лишился земельного участка
В Краснодаре в эксплуатацию ввели еще один долгострой
На Кубани женщину, которая била своего 9-летнего ребенка, направят на лечение
В Сочи на железнодорожном вокзале мужчина стащил у туристки пакет с теплыми вещами
В Усть-Лабинском районе мужчину осудят за хранение марихуаны
Краснодар находится на 36 месте по уровню зарплат
Выставка «Оружие Победы» прошла в музее имени Фелицына
Погода в Краснодарском крае 7-8 октября: местами похолодает до +9 градусов
В Каневском районе рабочий похитил с дачи работодателя водяной насос
На Кубани подвели итоги международного фестиваля «Имя»
В Сети появилось расширенное видео вооруженного захвата завода в Славянске-на-Кубани
В Новороссийске депутат сбил ребенка
«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 12 тура РПЛ
На Кубанском сахарном заводе погибли рабочие
В Краснодаре пройдёт фестиваль-конкурс артистического фехтования и боевого танца
На Кубань надвигается непогода
В Сочи чистят ливневки
В Геленджике теперь можно отдохнуть недорого
На Кубани задержали иностранца, находящегося в международном розыске
Под Анапой вахтовый автобус столкнулся с легковушкой: погибли двое
Воспитываю сына и пеку торты: краснодарка завоевала звание «Мисс Октябрь»
ПБК «Локомотив-Кубань» обыграли в Минске местных «драконов»