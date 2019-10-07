В Армавире под колеса иномарки попал 8-летний мальчик

СЕГОДНЯ 10:47 2019-10-07T10:47:15+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 4 октября на улице Дзержинского в Армавире. Напротив дома № 147 женщина за рулем иномарки KIA Soul выезжала с прилегающей территории.

35-летняя автоледи не сориентировалась в ситуации и допустила наезд на 8-летнего мальчика, который стоял на тротуаре. Ребенок был госпитализирован в ДХО МБУЗ ГБ. У него диагностировали закрытый перелом обеих костей правой голени со смещением, - сообщают РИА «Регион online» со ссылкой на инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД Армавира Евгения Черняева.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, мальчик проходит курс лечения.

Напомним, в Новороссийске депутат сбил ребенка. По предварительным данным народный избранник был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU