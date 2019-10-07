2019-10-07T11:24:38+03:00
Происшествия

В Краснодаре осудят местного жителя за дачу взятки приставу

Он пошел на преступление, чтобы его родственника не выдворили из страны
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре осудят местного жителя за дачу взятки приставуВ Краснодаре осудят местного жителя за дачу взятки приставу
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В Краснодаре мужчина был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию). Его должны были выдворить за пределы России.

- Его родственник пошел на преступление. Он попытался с помощью подкупа обеспечить пребывание мужчины в стране. Он предложил судебному приставу взятку в размере 30 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Деньги передавались в рамках оперативного эксперимента. По материалам УФССП России по краю следователем следственного отдела по Прикубанскому округу Краснодара в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

ИСТОЧНИК KP.RU

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