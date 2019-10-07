2019-10-07T11:40:13+03:00
Происшествия

Под Краснодаром на рекламную вышку торгового центра залез мужчина

Его убедили спуститься на землю [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Под Краснодаром с рекламной вышки у торгового центра сняли мужчину. Он залез на конструкцию днем 5 октября. Некоторое время он ходил по бортику рекламного щита.

На место приехали полиция и службы немедленного реагирования. С экстремалом провели переговоры, его удалось убедить спуститься на землю.

- Материал о происшествии зарегистрирован и отправлен в следственный отдел Тахтамукайского района, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Адыгея.

Есть несколько версий по поводу того, что сподвигло мужчину на такой поступок. По одной, он намеревался свести счеты с жизнью из-за несчастной любви, но потом передумал. По другой, так он пытался привлечь к себе внимание любимой.

Под Краснодаром мужчина залез на рекламную вышку.Видео: instagram.com/krd.tyt

ИСТОЧНИК KP.RU

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