Под Краснодаром на рекламную вышку торгового центра залез мужчина
Под Краснодаром с рекламной вышки у торгового центра сняли мужчину. Он залез на конструкцию днем 5 октября. Некоторое время он ходил по бортику рекламного щита.
На место приехали полиция и службы немедленного реагирования. С экстремалом провели переговоры, его удалось убедить спуститься на землю.
- Материал о происшествии зарегистрирован и отправлен в следственный отдел Тахтамукайского района, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Адыгея.
Есть несколько версий по поводу того, что сподвигло мужчину на такой поступок. По одной, он намеревался свести счеты с жизнью из-за несчастной любви, но потом передумал. По другой, так он пытался привлечь к себе внимание любимой.
Под Краснодаром мужчина залез на рекламную вышку.Видео: instagram.com/krd.tyt
ИСТОЧНИК KP.RU