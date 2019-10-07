На Кубани стартуют соревнования по суперкроссу на новом сертифицированном треке

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-07T14:22:06+03:00

В Краснодаре 12-13 октября пройдёт Первенство и Чемпионат Краснодарского края по суперкроссу

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В турнире принимают участие 100 сильнейших мотоспортсменов со всей России, в том числе кубанские райдеры: кандидат в мастера спорта Алексей Орлов 125 см3 (г.Краснодар), кандидат в мастера спорта Даниил Кесов 125 см3 (г.Краснодар), мастер спорта Святослав Проненко 125 см3 (г.Тимашевск), мастер спорта России международного класса Евгений Михайлов 250 см3 (г.Краснодар).

Состязания пройдут на новой круглогодичной грунтовой трассе (земля-глина) «Регионального центра спортивной подготовки №1». Её строительство длилось два года, при поддержке «Федерации мотоциклетного спорта Краснодарского края» и Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. Протяжённость лицензированного трека составляет 580 м, с перепадом высот до 5 м. Трасса рассчитана на спортивные мероприятия регионального, межрегионального и всероссийского уровней.

«Открытие в Краснодаре мототрассы, отвечающей самым последним современным требованиям, безусловно, не только значимое событие в спортивном мире, но и большой праздник для всех любителей этого яркого вида спорта. Уверен, что предстоящие короткие заезды на новом техническом треке будут невероятными по накалу страстей и подарят всем болельщикам сильнейшие эмоции переживания за результат. Мы все ждём зрелищной борьбы, основанной на честном спорте», – прокомментировал президент Федераций Мотоциклетного спорта России и Краснодарского края, директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Торжественное открытие соревнований по суперкроссу состоится 12 октября 2019 года в 12:00, по адресу г. Краснодар ул.Фурманова 1/А. С показательными выступлениями в рамках состязаний в этот день также выступят спортсмены дисциплины мотофристайл.

За час до официального открытия (11:00), пройдёт высадка аллеи зеленых насаждений с участием почетных гостей мероприятия.

За дополнительной информацией и по вопросам аккредитации представителей СМИ обращаться по телефону +7-909-44-62-777 – Воронов Игорь Викторович, директор «Регионального центра спортивной подготовки №1».

Организаторами спортивного события выступают: Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Региональный центр спортивной подготовки №1», Администрация МО город Краснодар, Региональная общественная организация «Федерация мотоциклетного спорта Краснодарского края».