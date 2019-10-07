2019-10-07T13:25:05+03:00
Происшествия

В Краснодаре руководитель госучреждения незаконно устроил на работу свою жену

Женщина необоснованно получила свыше 290 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре руководитель госучреждения незаконно устроил на работу свою женуВ Краснодаре руководитель госучреждения незаконно устроил на работу свою жену
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В Краснодаре за совершение мошеннических действий осудят руководителя государственного казенного учреждения «Центр патриотического воспитания молодежи Кубани». На сайте организации в качестве директора указан Игорь Калинин.

На сайте организации в качестве директора указан Игорь Калинин

На сайте организации в качестве директора указан Игорь Калинин

Он, используя предоставленные ему полномочия, заключил со своей супругой трудовой договор о ее приеме на должность главного специалиста отдела обеспечения организации деятельности учреждения. У женщины не было специального образования, свои трудовые функции с согласия руководителя она не выполняла.

Мужчина вел учет рабочего времени жены. Это позволило необоснованно перечислить ей зарплату в размере свыше 290 тысяч рублей.

- Материалы проверки направлены в СКР по краю, по результатам рассмотрения которых в отношении директора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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