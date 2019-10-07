На Кубани напишут «Большой этнографический диктант»

СЕГОДНЯ 12:31 2019-10-07T12:31:15+03:00

В прошлом году участие в акции приняли свыше четырех тысяч человек

Изменить размер текста: A A

«Большой этнографический диктант» жители России напишут в преддверии Дня народного единства, 1 ноября. Акция позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в стране.

- Задания состоят из 20 общих вопросов и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание участникам дается 45 минут. Максимальная сумма баллов – 100, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Правильные ответы появятся 10 ноября, а индивидуальны результаты опубликуют только 12 декабря. Участниками могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком. Возрастных ограничений нет.

Адреса площадок можно найти на сайте «Большого этнографического диктанта» и ФАДН России, а также в социальных сетях.

В прошлом году на Кубани в акции приняли участие свыше четырех тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU