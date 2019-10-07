2019-10-07T12:39:25+03:00
Звезды

В Крымском районе прошел фестиваль вина «Малый Дионис»

На мероприятии присутствовало около 10 тысяч человек
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Фестиваль вина «Малый Дионис» прошел в селе Молдаванское Крымского района. Гости участвовали в дегустациях и знакомились с особенностями производства вина. Всего на мероприятии присутствовало около 10 тысяч человек.

- Праздник был организован администрацией Крымского района совместно с туркомплексом «Лефкадия» при поддержке гильдии шеф-поваров Черноморского побережья и министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для гостей праздника подготовили насыщенную программу. Прошли соревнования по давлению винограда ногами и катанию бочек, дегустации, кулинарные и танцевальные мастер-классы, конные прогулки и много другое.

В октябре для жителей и гостей Кубани проведут около 30 различных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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