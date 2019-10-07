В Краснодаре пьяный мужчина зарезал знакомого

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-07T13:05:04+03:00

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В Краснодаре 56-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 62-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ).

Вечером 4 октября в одном из домов, расположенных на первом проезде Димитрова мужчины выпивали алкоголь у своего знакомого. Хозяин дома ненадолго ушел, а его знакомые продолжили сидеть.

Вскоре между ними произошел конфликт на бытовой почве. 56-летний мужчина ударил ножом в область грудной клетки знакомого. Услышав крики, вернулся хозяин дома. Он вызвал скорую и полицию. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате ранения.

- Обвиняемый находится под стражей. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU