2019-10-07T13:11:45+03:00
Спорт

В Сочи состоится фестиваль бейсджампинга

Мероприятие пройдет на курорте пятый раз
Александра ПОДУШКО
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В Сочи состоится фестиваль бейсджампингаВ Сочи состоится фестиваль бейсджампинга
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Экстрим-фестиваль проведут на курорте с 10 по 13 октября. В нем примут участие около 60 спортсменов из Дании, Индии, Бразилии, США, Великобритании, Турции и России.

- Экстремалы будут прыгать с парашютами с подвесного моста Скайбридж, расположенного на высоте 207 метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Фестиваль бейсджампинга пройдет в Сочи в пятый раз. Ежегодно на него приходят около двух тысяч гостей. Одним из самых главных событий прошлого года стала установка мирового рекорда в массовом бейс-прыжке.

Напомним, в Крымском районе прошел фестиваль вина «Малый Дионис». На мероприятии присутствовало около 10 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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