2019-10-07T13:28:00+03:00
Общество

В Краснодаре состоится Всероссийский экономический диктант

Он пройдет 9 октября
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Краснодарцы напишут диктант на тему: «Сильная экономика - процветающая Россия». Он пройдет 9 октября. Принять участие в диктанте может каждый желающий в режиме онлайн или на региональной площадке, в актовом зале администрации Западного внутригородского округа по улице Калинина, 339.

- Мероприятие направлено на то, чтобы пробудить интерес к экономической науке. Акция организована Вольным экономическим обществом (ВЭО) России и Международным Союзом экономистов при участии Финансового университета при Правительстве РФ и ведущих вузов России, администраций субъектов РФ, институтов РАН, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Экономический диктант состоится 9 октября с 10:00 до 11:00 по адресу: улица имени Калинина, 339. Начало регистрации - в 09:00.

Онлайн диктант можно написать в этот же день с 12:00 и до полуночи. Регистрация уже открыта на сайте.

Напомним, на Кубани напишут «Большой этнографический диктант». В прошлом году участие в акции приняли свыше четырех тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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