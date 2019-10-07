2019-10-07T13:39:28+03:00
Общество

Движение по 2-му Севастопольскому проезду Краснодара станет односторонним

Изменения вступят в силу 25 октября
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В краевой столице на участке 2-го Севастопольского проезда автомобилисты смогут проехать только в направлении улицы Красных Партизан. Схема дорожного движения изменится с 25 октября.

- Это обеспечит безопасность на участке и позволит автомобилистам без препятствий выезжать на улицу Красных Партизан с примыкающих проездов – между Котовского и Аэродромной, - прокомментировал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

- Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в краевой столице появится новый трамвайный маршрут. Об этом стало известно сегодня, 7 октября. Трамвай №1 будет ходить от остановки «Декабристов» до железнодорожного вокзала «Краснодар-1».

ИСТОЧНИК KP.RU

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