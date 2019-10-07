2019-10-07T13:49:21+03:00
Спорт

«Краснодар» поблагодарил болельщиков «Спартака» за приличное поведение на трибунах

Вход на следующий матч на фан-сектор для «красно-белых» будет бесплатным
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фанаты Спартака на матче с Краснодаром Фото: ФК "Краснодар"Фанаты Спартака на матче с Краснодаром Фото: ФК "Краснодар"
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Футбольный клуб «Краснодар» поблагодарил фанатов «Спартака» за поведение на трибунах во время матча 6 октября.

- Мы благодарим активных болельщиков московского «Спартака» за достойное поведение на трибунах нашего стадиона! Спасибо, что воздержались от использования нецензурных выражений и от применения пиротехники, - говорится в сообщении «Краснодара».

Вероятно, в следующем матче вход на фан-сектор стадиона «Краснодар» для «красно-белых» будет бесплатным. Так руководство «быков» поощряет гостей арены за достойное поведение.

Напомним, матч 12 тура «Краснодар» - «Спартак» прошел 6 октября и завершился со счетом 2:1 в пользу «черно-зеленых». На голы Берга и Петрова гости ответили точным ударом Ларссона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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