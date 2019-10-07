«Краснодар» поблагодарил болельщиков «Спартака» за приличное поведение на трибунах
Футбольный клуб «Краснодар» поблагодарил фанатов «Спартака» за поведение на трибунах во время матча 6 октября.
- Мы благодарим активных болельщиков московского «Спартака» за достойное поведение на трибунах нашего стадиона! Спасибо, что воздержались от использования нецензурных выражений и от применения пиротехники, - говорится в сообщении «Краснодара».
Вероятно, в следующем матче вход на фан-сектор стадиона «Краснодар» для «красно-белых» будет бесплатным. Так руководство «быков» поощряет гостей арены за достойное поведение.
Напомним, матч 12 тура «Краснодар» - «Спартак» прошел 6 октября и завершился со счетом 2:1 в пользу «черно-зеленых». На голы Берга и Петрова гости ответили точным ударом Ларссона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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