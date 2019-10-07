2019-10-07T13:54:37+03:00
Спорт

В Анапе пройдет турнир по художественной гимнастике

Соревнования проводятся в личном первенстве и в групповых упражнениях
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация АнапыФото: администрация Анапы
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В Анапе с 19 по 20 октября в ЛОК «Витязь» состоится открытый турнир по художественной гимнастике «Кубок чемпионов».

- Организатором соревнований, которые проводятся при поддержке администрации города-курорта, выступила федерация художественной гимнастики, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Соревнования проводятся в личном первенстве и в групповых упражнениях.

Напомним, экстрим-фестиваль проведут на курорте с 10 по 13 октября. В нем примут участие около 60 спортсменов из Дании, Индии, Бразилии, США, Великобритании, Турции и России. Экстремалы будут прыгать с парашютами с подвесного моста Скайбридж, расположенного на высоте 207 метров. Фестиваль бейсджампинга пройдет в Сочи в пятый раз. Ежегодно на него приходят около двух тысяч гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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