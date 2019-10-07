2019-10-07T15:09:10+03:00
Спорт

Стартовали продажи билетов на Гран-При России «Формулы-1» 2020 в Сочи

Гоночный уикенд состоится с 24 по 27 сентября
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Гран-При России Формулы 1 в Сочи в 2020 году пройдет с 24 по 27 сентябряГран-При России Формулы 1 в Сочи в 2020 году пройдет с 24 по 27 сентябряФото: Игорь ГЛАЗКО
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Еще не успел остыть асфальт Сочи Автодрома после Гран-При России «Формулы-1», как стало известно о старте продаж билетов на гонку следующего сезона. «Королевские гонки» вернутся в Сочи с 24 по 27 сентября 2020 года.

- Билеты на самое яркое автоспортивное событие года в России можно будет приобрести по прежним, доступным, ценам. По акции «Раннее бронирование» действует скидка до 25%. Новшеством этого года стала еще более выгодная цена на билеты в зону свободного размещения. Их можно будет купить со скидкой 40% всего за 2990 рублей, - сообщают в пресс-службе Сочи Автодрома.

Билеты можно купить онлайн на официальном сайте автодрома. На детские билеты действует скидка 50%. Место на главной трибуне обойдется в 9990 рублей, на трибунах T1 и Т2- 6990 рублей, на трибунах T3 и T4 5490 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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