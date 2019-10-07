В Краснодарском академическом театре драмы с аншлагом стартовал 100-ый юбилейный сезон и премьера спектакля «Маскарад»

СЕГОДНЯ 15:42 2019-10-07T15:42:49+03:00

Праздник начался в 17:30 на главном входе театра

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В театрализованном представлении приняли участие народный артист РСФСР Анатолий Горгуль, заслуженный артист РФ Сергей Калинский, заслуженные артисты Кубани Георгий Хадышьян и Арсений Фогелев и артисты театра Евгений Женихов, Татьяна Башкова и Олеся Богданова, а также студенты кафедры театрального искусства КГИК.

Торжество продолжилось в фойе театра, где расположились выставки Краснодарского краевого музея им.Ф.А.Коваленко, Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им.Е.Д.Фелицына и Краснодарской краевой универсальной библиотеки им.А.С.Пушкина.

В фойе второго этажа состоялось выступление симфонического оркестра колледжа им.Н.А.Римского-Корсакова под руководством Александра Пермякова.

В 18:30 распахнул свои двери большой зал театра, где зрителям была представлена премьера мистической драмы «Маскарад» М.Лермонтова в постановке главного режиссёра театра драмы Константина Демидова.

Новый сезон начался с аншлага и оваций. Зал был полон, и нет никаких сомнений в том, что эта постановка стала удачным пополнением репертуара театра драмы. Все без исключения зрители отметили фантастические костюмы и масштабную сценографию Андрея Климова, блестящее световое оформление Евгения Виноградова, оригинальное пластическое решение спектакля, найденное хореографом Анной Гилуновой, и великолепную игру актёров.

Главные роли исполнили засл. арт. РФ Олег Метелев (Арбенин), Ольга Вавилова (Нина), засл. арт. Кубани Алексей Сухоручко (Шприх, он же Неизвестный), Михаил Дубовский (князь Звездич), Евгения Белова (баронесса Штраль).

Мы поздравляем Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького с началом 100-го юбилейного театрального сезона и прекрасной премьерой!