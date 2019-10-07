На благоустройство кубанских городов потратят более 5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:11 2019-10-07T16:11:29+03:00

Средства регион будет получать в течении трех лет

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Краснодарский край получит из федерального бюджете свыше 5 млрд рублей по национальному проекту в части формирования комфортной городской среды. Данные средства будут поступать в течении трех лет.

- В 2019 году в порядок приведут 105 территорий в 72 населенных пунктах. На это выделено почти 2 млрд рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В данный момент общая готовность – 70%. Полностью благоустроены 27 объектов в 18 муниципалитетах. Уже завершились запланированные работы в Успенском, Брюховецком и Мостовском районах.

Напомним, в станице Голубицкой отремонтировали культурно-социальный центр. Работы прошли в рамках национального проекта «Культура». Дом культуры, который находится в Темрюкском районе, был построен в 1986 году, и до сегодняшнего дня капитального ремонта здесь не проводилось.

ИСТОЧНИК KP.RU