Павел Мамаев рассказал, что у него нет обид на «Краснодар»

СЕГОДНЯ 16:18 2019-10-07T16:19:49+03:00

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Футболист «Ростова» Павел Мамаев рассказал, что не таит обид на «Краснодар», который расторг с ним контракт после выхода из колонии. В составе «горожан» полузащитник провел шесть лет, сыграл 146 матчей и забил 35 мячей.

- Я не хочу сравнивать [«Краснодар» и «Ростов» - ред.]. В каждом клубе есть свои тренеры, руководство. Каждый клуб — своя маленькая история. «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар». Сейчас новая история, новый шаг. Шесть лет назад я переходил в «Краснодар», который, по большому счету, никто не знал. Сейчас все его знают в Европе. Сейчас новый город, новая команда, и это интересно. Никаких обид на «Краснодар» нет, я благодарен его руководству, что пригласили в свое время, мы прошли такой путь, добились многого, - рассказал Павел Мамаев в интервью своей жене Алане.

31-летний футболист отметил, что на момент задержания находился в лучшей своей форме за всю карьеру и теперь намерен вернуть кондиции и превзойти тот уровень.

ИСТОЧНИК KP.RU