2019-10-07T16:34:22+03:00
Экономика

Для участников краевого форума «Дело за малым!» приготовили несколько бизнес-игр

Мероприятие проведут в Краснодаре
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодаре 18 и 19 октября будет проходить форум «Дело за малым!». Для его участников организаторы приготовили несколько бизнес-игр.

- Одна из них называется «Кактебетакоево». Бизнесмены должны будут успешно поработаьть над проектами Илона Маска, а также представить свои идеи успешных стартапов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, запланировано проведение игры «Завод». По ее условиям, участники должны реализовать 80 бизнес-процессов, чтобы построить завод. Также им необходимо предпринять 10 шагов, чтобы виртуальное предприятие начало приносить доход.

Регистрация на форум «Дело за малым!» проходит на сайте delozamalim.com. Участие в мероприятии бесплатное, заявку может подать любой желающий. Посетителей ждут более 100 спикеров, семинары, мастер-классы и круглые столы. В минувшем году участниками мероприятия стали более 12 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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