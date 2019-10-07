2019-10-07T16:49:03+03:00
Общество

Горячая вода вернется в дома жителей Юбилейного микрорайона Краснодара

Специалисты раньше срока завершили ремонт котельной
Максим ОСОКИН
Поделиться:
В Краснодаре ремонт на котельной завершили раньше срокаВ Краснодаре ремонт на котельной завершили раньше срокаФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Специалисты раньше запланированного срока завершили ремонтные работы на самой крупной котельной в городе. Уже сегодня горячая вода вернется в краны жителей Юбилейного и Фестивального микрорайонов, а также учхоза «Кубань».

- Проведение ремонтных работ перенесли на октябрь из-за того, что над теплосетями проходят линии электропередачи. Из-за этого необходимо было получить разрешение на работы у энергетиков, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе компании АТЭК.

Благодаря проведенному ремонту на сетях удастся минимизировать вероятность аварии в период отопительного сезона.

Напомним, Краснодарский край получит из федерального бюджета свыше 5 млрд рублей по национальному проекту в части формирования комфортной городской среды. Данные средства будут поступать в течении трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубанский онколог провел первую операцию девочке с «маской Бэтмена»
На Кубани в акции «Планета ресурсов» участвовали более 36 тысяч человек
В Краснодаре пройдут соревнования по суперкроссу
Малый бизнес получил финансовую защиту от «Альфа-Банка»
В Славянском районе мужчина нашел у себя на огороде минометную мину
Жители Кубани обратились в краевую администрацию более 76 тысяч раз с начала года
Подозреваемым в вооруженном конфликте на заводе в Славянске-на-Кубани избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде
Для сотрудников кубанского УФСИН провели обучающие семинары
«Ростелеком» поддержал битву молодых ученых Science Slam в Краснодаре
Подписан контракт на строительство нового Яблоновского моста в Краснодаре
Для участников краевого форума «Дело за малым!» приготовили несколько бизнес-игр
Павел Мамаев рассказал, что у него нет обид на «Краснодар»
На благоустройство кубанских городов потратят более 5 млрд рублей
В Краснодарском академическом театре драмы с аншлагом стартовал 100-ый юбилейный сезон и премьера спектакля «Маскарад»
Стартовали продажи билетов на Гран-При России «Формулы-1» 2020 в Сочи