Горячая вода вернется в дома жителей Юбилейного микрорайона Краснодара

СЕГОДНЯ 16:49 2019-10-07T16:49:03+03:00

В Краснодаре ремонт на котельной завершили раньше срока Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Специалисты раньше запланированного срока завершили ремонтные работы на самой крупной котельной в городе. Уже сегодня горячая вода вернется в краны жителей Юбилейного и Фестивального микрорайонов, а также учхоза «Кубань».

- Проведение ремонтных работ перенесли на октябрь из-за того, что над теплосетями проходят линии электропередачи. Из-за этого необходимо было получить разрешение на работы у энергетиков, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе компании АТЭК.

Благодаря проведенному ремонту на сетях удастся минимизировать вероятность аварии в период отопительного сезона.

Напомним, Краснодарский край получит из федерального бюджета свыше 5 млрд рублей по национальному проекту в части формирования комфортной городской среды. Данные средства будут поступать в течении трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU