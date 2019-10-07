Горячая вода вернется в дома жителей Юбилейного микрорайона Краснодара
Специалисты раньше запланированного срока завершили ремонтные работы на самой крупной котельной в городе. Уже сегодня горячая вода вернется в краны жителей Юбилейного и Фестивального микрорайонов, а также учхоза «Кубань».
- Проведение ремонтных работ перенесли на октябрь из-за того, что над теплосетями проходят линии электропередачи. Из-за этого необходимо было получить разрешение на работы у энергетиков, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе компании АТЭК.
Благодаря проведенному ремонту на сетях удастся минимизировать вероятность аварии в период отопительного сезона.
Напомним, Краснодарский край получит из федерального бюджета свыше 5 млрд рублей по национальному проекту в части формирования комфортной городской среды. Данные средства будут поступать в течении трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU