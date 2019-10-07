2019-10-07T17:05:55+03:00
Общество

Подписан контракт на строительство нового Яблоновского моста в Краснодаре

Новый путепровод будет 4-полосным
Максим ОСОКИН
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фото: krd.ruфото: krd.ru
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Подписан контракт между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края и компанией-подрядчиком, которая займется первым этапом возведения нового Яблоновского моста через реку Кубань в Краснодаре. Как сообщается на сайте госзакупок, его стоимость составила почти 524 млн рублей.

- Работы должны быть завершены не позднее 10 декабря 2021 года. Первая очередь проекта подразумевает сооружение опор моста, - рассказали «КП» - Кубань» в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Согласно проекту, новый мост будет являться продолжением улицы Захарова. Его возведут рядом с имеющимся путепроводом. Длина сооружения составит порядка 1 километра. Новый переход будет иметь по две полосы в каждую сторону. Помимо этого предусмотрены тротуар и велосипедная дорожка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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