«Ростелеком» поддержал битву молодых ученых Science Slam в Краснодаре

СЕГОДНЯ 17:09 2019-10-07T17:09:50+03:00

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«Ростелеком» выступил партнером битвы молодых ученых Science Slam, которая прошла в Краснодаре 5 октября. Все участники и гости события получили призы и промо-коды на бесплатное пользование сервисом Wink. Организатором мероприятия является просветительский проект «МатЧасть» – официальный соорганизатор российско-немецкого Science Slam в Краснодаре.

Состязания представляли собой серию интеллектуальных поединков молодых ученых из кубанской столицы и немецкого города Карлсруэ. Задачей каждого спикера было за 10 минут оригинально рассказать о собственных исследованиях и достижениях в области науки или представить новую научную разработку. После этого публика выбирала лучшего спикера аплодисментами, победитель определялся с помощью шумомера. В аудиторию «битвы ученых» вошли студенты старших курсов, преподаватели вузов, молодые профессионалы из сферы технологий и IT и просто интересующиеся наукой люди. Вне конкурса в стендапе принял участие и спикер от «Ростелекома», он рассказал аудитории о возможностях Единой биометрической системы.

«Для нашей компании всегда было важно поддерживать молодежные форумы и фестивали, различные проекты на юге России, направленные на развитие талантливых юношей и девушек. Science Slam мы поддерживаем уже во второй раз и выдвинули для батла собственного спикера, что стало интересным опытом. Серьезные научные разработки, поданные в нестандартной манере, – отличный способ привлечь внимание к науке, к последним достижениям в области технологий. Для «Ростелекома» это особенно актуально. Наши специалисты делают акцент на разработке и внедрении прогрессивных технологий, таких, например, как Единая биометрическая система и Умный дом, которые быстро становятся частью повседневной жизни и делают ее более комфортной и безопасной», – отметил Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций «Ростелеком-Юг».

«Карлсруэ – город-побратим Краснодара, для нас важно выстраивать культурные связи и делать совместные яркие проекты. Для участия в битве молодых ученых в город приехали не только спикеры из Германии, но и представители Российско-немецкого форума «Петербургский диалог», Всероссийской ассоциации Science Slam. В Краснодаре такое мероприятие проводится уже в четвертый раз. Мы рады, что «Ростелеком» поддерживает наш проект и помогает открыть широкие возможности городскому научному сообществу. В перспективе это позволит лучшим краснодарским ученым участвовать в российских и международных «битвах», – сказала Серафима Чичева, руководитель просветительского проекта «МатЧасть».

Международный проект по популяризации науки Science Slam стартовал в 2006 году в Германии. Сейчас мероприятия под этим названием независимо друг от друга проводятся в ряде европейских стран. Первый Science Slam в Краснодаре прошел в феврале 2017 года. В марте 2018-го состоялась вторая встреча, в ноябре 2019-го — третья. На них рассказывали о когнитивных способностях низших приматов, выработке электроэнергии с помощью бактерий, клонировании краснокнижных растений, электродвигателях будущего, молекулярной кухне, генах, покемонах и многом другом.