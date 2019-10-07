Для сотрудников кубанского УФСИН провели обучающие семинары

СЕГОДНЯ 17:15 2019-10-07T18:38:21+03:00

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Для начальников отрядов Кубанских учреждений уголовно-исправительной системы эксперты провели два обучающих семинара. В их ходе рассмотрели подходы к осужденным, направленные на ресоциализацию, ведение правопослушного образа жизни, что поможет им вернуться в общество после освобождения из мест отбывания наказания.

- Сотрудники учреждений УИС смогли получить новые профессиональные знания, обменяться практическим опытом, получить информацию о взаимодействующих с уголовно-исполнительной системой общественных и правозащитных организациях, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю.

После семинаров проводилось тестирование начальников отрядов. Те, кто показал наиболее хорошие результаты, станут участниками финального этапа конкурса профессионального мастерства, проводимого региональным управлением УФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU