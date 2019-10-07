Подозреваемым в вооруженном конфликте на заводе в Славянске-на-Кубани избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

СЕГОДНЯ 17:41 2019-10-07T18:02:33+03:00

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Суд избрал меру пресечения подозреваемым в организации вооруженного конфликта на заводе «Кубанские деликатесы» в Славянске-на-Кубани.

- В отношении мужчин была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Расследование уголовных дел продолжается.

Стоит отметить, что количество участников в краевом главке по-прежнему не разглашают.

Напомним, по оперативной информации, которая появилась сразу же после ЧП, к проходной предприятия подлетели четыре легковушки, из них выпрыгнули несколько вооруженных молодчиков и рванули на территорию предприятия. По пути нападавшие расстреляли трех охранников. После вооруженного нападения на «Кубанские деликатесы» возбуждены три уголовных дела.

Однако позже совладелец завода Владимир Скрипка рассказал свою версию произошедшего. По его словам, управление на заводе захватила оффшорная компания. Опасаясь за свою жизнь, он передал управление своей доли доверительному управляющему. Когда директор, юрист и специалисты общества, осуществляющего доверительное управление, пришли на предприятие, началась стрельба. Неизвестный подъехал к закрытым воротам и начал палить из винтовки по ничего неподозревающим людям. Кроме того, говорит Владимир Скрипка, задержали не стрелка, а пострадавших.

Вооруженный конфликт на проходной завода "Кубанские деликатесы".

ИСТОЧНИК KP.RU