Жители Кубани обратились в краевую администрацию более 76 тысяч раз с начала года

СЕГОДНЯ 17:50 2019-10-07T17:50:56+03:00

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В Администрацию Краснодарского края с начала года поступило свыше 76 тысяч обращений граждан. Чаще всего жители региона жаловались на перебои с водоснабжением, работу управляющих компаний, а также нехватку мест в детских садах.

- Более половины жалоб, которые поступили из различных муниципалитетов региона, решались специальными комиссиями, которые работали на местах, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что в текущем году жители Кубани на 20% реже писали жалобы в приемную президента. Это говорит о том, что проблемы оперативно решаются на региональном и муниципальном уровнях. Также в крае с июля проводят видеоприемы метных властей и жителей, которые рассказывают о тех или иных проблемах. Кроме того, продолжает действовать мобильная приемная губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU