2019-10-07T18:00:29+03:00
Происшествия

В Славянском районе мужчина нашел у себя на огороде минометную мину

Боеприпас росгвардейцы вывезли в безопасное место
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Росгвардии по Краснодарскому краю.Фото: Росгвардии по Краснодарскому краю.
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Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в Славянского районе. Житель хутора Коржевский как обычно работал на огороде, как вдруг заметил странный предмет. Уж больно он был похож на боевой снаряд.

На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения краснодарского ОМОН.

- Они обследовали подозрительную находку и идентифицировали ее как 52-мм минометную мину времен Великой Отечественной войны, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Боеприпас был в сильной коррозии. Росгвардейцы вывезли его в безопасное место и взорвали.

ВАЖНО!

Жителям региона напоминают, что подобные находки - опасны. При обнаружении снарядов, необходимо отойти на безопасное расстояние, не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, а также сообщить о находке по телефону «101» и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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