В Славянском районе мужчина нашел у себя на огороде минометную мину
Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в Славянского районе. Житель хутора Коржевский как обычно работал на огороде, как вдруг заметил странный предмет. Уж больно он был похож на боевой снаряд.
На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения краснодарского ОМОН.
- Они обследовали подозрительную находку и идентифицировали ее как 52-мм минометную мину времен Великой Отечественной войны, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Боеприпас был в сильной коррозии. Росгвардейцы вывезли его в безопасное место и взорвали.
ВАЖНО!
Жителям региона напоминают, что подобные находки - опасны. При обнаружении снарядов, необходимо отойти на безопасное расстояние, не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, а также сообщить о находке по телефону «101» и «112».
ИСТОЧНИК KP.RU