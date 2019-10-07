Малый бизнес получил финансовую защиту от «Альфа-Банка»

СЕГОДНЯ 18:07 2019-10-07T18:07:24+03:00

Использовать сервис смогут не только клиенты Альфа-Банка, но и предприятия, у которых отсутствует расчетный счет в организации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

При помощи онлайн-инфраструктуры для B2B-расчетов предпринимателям доступно заключение сделок в любое удобное для них время, и для этого не нужно обращаться в отделение банка и к юристам.

Указывается, что использовать сервис смогут не только клиенты Альфа-Банка, но и предприятия, у которых отсутствует расчетный счет в организации.

Как сообщает NewsNN, сервис открыт совместно с партнером Альфа-Банка — компанией SafeCrow, выступающей гарантом проведения сделок.

Чтобы воспользоваться сервисом, участник сделки должен пройти регистрацию на сайте alfabank-sdelka.ru (это можно сделать в интернет-банке "Альфы" или просто с сайта банка). После этого следует указать в личном кабинете все сведения о сделке и ее участниках. Это касается реквизитов и названия партнеров, предмета и суммы сделки, сроков исполнения, характеристик товара, условий доставки и иных деталей.

После этого покупателем переводятся средства на счет SafeCrow, которые будут там зарезервированы до той поры, пока продавец не доставит заказ покупателю. После получателю нужно будет подтвердить в личном кабинете выполнение сделки, и тогда SafeCrow переведет средства со своего счета на счет продавца.

Если у одной из сторон возникнут претензии, сделка на автомате направится в арбитраж. Арбитражная команда сервиса изучает все условия, исследует результаты выполнения работ и предлагает участникам различные варианты разрешения возникшей проблемы. Если окажется, что одна из сторон не исполнила свои обязательства или выполнила не на 100%, то средства гарантированно будут возвращены покупателю.

Стоимость услуги равняется 2% от суммы сделки. Данные расходы может взять на себя исключительно одна из сторон сделки или оба участника делят их пополам.

Как отметил руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин, такая инфраструктура позволит малому бизнесу решить ряд важнейших задач одновременно: найти контрагентов, расширить число бизнес-партнеров и выйти на новые рынки.

- Мы предлагаем бизнесменам удобный и доступный инструмент финансовой защиты. Заключение безопасной сделки осуществляется в онлайн-режиме, не требует от участников подготовки документации и позволяет находить контрагентов во всех регионах России — защита действует по всей территории РФ, - рассказал Осин.

Интересно, что пользоваться новым сервисом смогут даже микропредприятия, потому что при такой комиссии траты на финансовую защиту будут небольшими даже при малом размере сделки.

ИСТОЧНИК KP.RU