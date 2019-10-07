В Краснодаре пройдут соревнования по суперкроссу

СЕГОДНЯ 18:16 2019-10-07T18:16:12+03:00

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В Краснодаре 12 октября в 12:00 состоится торжественное открытие трека и соревнований по суперкроссу. За два дня здесь проведут Чемпионат Краснодарского края в классах 125 см³, 250 см³, а также соревнования на Кубок главы Краснодара в классах 50 см³, 85 см³ и по суперкроссу.

- Трасса соответствует самым современным требованием. Ее строительство поможет развитию мотоциклетного спорта в регионе, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В соревнованиях примут участие 100 сильнейших мотоспортсменов со всей России. Они проедут по треку, который возводили в течении двух лет. 12 октября также запланированы выступления спортсменов в дисциплине мотофристайл.

Напомним, экстрим-фестиваль проведут в Сочи с 10 по 13 октября. В нем примут участие около 60 спортсменов из Дании, Индии, Бразилии, США, Великобритании, Турции и России. Экстремалы будут прыгать с парашютами с подвесного моста Скайбридж, расположенного на высоте 207 метров,

ИСТОЧНИК KP.RU