На Кубани в акции «Планета ресурсов» участвовали более 36 тысяч человек
На Кубани прошла краевая акция «Планета ресурсов». В ее рамках ярмарки вакансий провели во всех муниципальных образованиях региона. Работодатели предоставили жителям Кубани более 18 тысяч предложений.
- Также ярмарки посещали сегодняшние школьники, которым рассказывали о разных вариантах трудоустройства после окончания учебы. Полезную информацию узнали порядка 13,5 тысяч юных кубанцев, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
По итогам акции свыше пяти тысяч человек получили направления к работодателям для трудоустройства. Также на площадках ярмарок вакансий предоставляли консультации о бесплатном профессиональном обучении и допобразовании женщин, находящихся декретном отпуске и граждан предпенсионного возраста.
Стоит добавить что участие в Ярмарках вакансий было абсолютно бесплатным.
ИСТОЧНИК KP.RU