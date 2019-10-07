На Кубани в акции «Планета ресурсов» участвовали более 36 тысяч человек

СЕГОДНЯ 18:49 2019-10-07T18:49:57+03:00

Ярмарки вакансий провели во всех муниципалитетах региона

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На Кубани прошла краевая акция «Планета ресурсов». В ее рамках ярмарки вакансий провели во всех муниципальных образованиях региона. Работодатели предоставили жителям Кубани более 18 тысяч предложений.

- Также ярмарки посещали сегодняшние школьники, которым рассказывали о разных вариантах трудоустройства после окончания учебы. Полезную информацию узнали порядка 13,5 тысяч юных кубанцев, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По итогам акции свыше пяти тысяч человек получили направления к работодателям для трудоустройства. Также на площадках ярмарок вакансий предоставляли консультации о бесплатном профессиональном обучении и допобразовании женщин, находящихся декретном отпуске и граждан предпенсионного возраста.

Стоит добавить что участие в Ярмарках вакансий было абсолютно бесплатным.

ИСТОЧНИК KP.RU