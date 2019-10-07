2019-10-07T18:49:57+03:00
Общество

На Кубани в акции «Планета ресурсов» участвовали более 36 тысяч человек

Ярмарки вакансий провели во всех муниципалитетах региона
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

На Кубани прошла краевая акция «Планета ресурсов». В ее рамках ярмарки вакансий провели во всех муниципальных образованиях региона. Работодатели предоставили жителям Кубани более 18 тысяч предложений.

- Также ярмарки посещали сегодняшние школьники, которым рассказывали о разных вариантах трудоустройства после окончания учебы. Полезную информацию узнали порядка 13,5 тысяч юных кубанцев, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По итогам акции свыше пяти тысяч человек получили направления к работодателям для трудоустройства. Также на площадках ярмарок вакансий предоставляли консультации о бесплатном профессиональном обучении и допобразовании женщин, находящихся декретном отпуске и граждан предпенсионного возраста.

Стоит добавить что участие в Ярмарках вакансий было абсолютно бесплатным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубанский онколог провел первую операцию девочке с «маской Бэтмена»
В Краснодаре пройдут соревнования по суперкроссу
Малый бизнес получил финансовую защиту от «Альфа-Банка»
В Славянском районе мужчина нашел у себя на огороде минометную мину
Жители Кубани обратились в краевую администрацию более 76 тысяч раз с начала года
Подозреваемым в вооруженном конфликте на заводе в Славянске-на-Кубани избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде
Для сотрудников кубанского УФСИН провели обучающие семинары
«Ростелеком» поддержал битву молодых ученых Science Slam в Краснодаре
Подписан контракт на строительство нового Яблоновского моста в Краснодаре
Горячая вода вернется в дома жителей Юбилейного микрорайона Краснодара
Для участников краевого форума «Дело за малым!» приготовили несколько бизнес-игр
Павел Мамаев рассказал, что у него нет обид на «Краснодар»
На благоустройство кубанских городов потратят более 5 млрд рублей
В Краснодарском академическом театре драмы с аншлагом стартовал 100-ый юбилейный сезон и премьера спектакля «Маскарад»
Стартовали продажи билетов на Гран-При России «Формулы-1» 2020 в Сочи