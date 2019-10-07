2019-10-07T19:47:44+03:00
Общество

В Северском районе детям-сиротам выдали положенные квартиры

Случилось это только после вмешательства прокуратуры
Максим ОСОКИН
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Фото: prokuratura-krasnodar.ruФото: prokuratura-krasnodar.ru
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Сотрудники прокуратуры провели проверку соблюдения в Северском районе жилищных прав детей-сирот. В ее ходе выяснилось, что 23 человека, которые были включены в списки на получения квартир с 2018 года, так и не стали обладателями положенных по закону квадратных метров.

- Было направлено исковое заявление в суд об обязании администрации Северского района обеспечить нуждающихся жильем. Его решением все иски удовлетворены в полном объеме, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас все дети-сироты получили квартиры в поселке Афипском. При этом, с новосельем их поздравили сотрудники прокуратуры.

Напомним, в Администрацию Краснодарского края с начала года поступило свыше 76 тысяч обращений граждан. Чаще всего жители региона жаловались на перебои с водоснабжением, работу управляющих компаний, а также нехватку мест в детских садах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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