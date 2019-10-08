2019-10-08T07:14:46+03:00
Звезды

Школьный хор из Белореченска стал лауреатом Всероссийского фестиваля

В нем приняли участие ребята из 22 регионов России
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Ялте проходил заключительный этап конкурса «Поют дети России». Краснодарский край представили хоровые коллективы «Поющая Кубань» из Горячего Ключа и Белореченского района. Всего в мероприятии участвовали ребята из 22 регионов страны.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, победителями в номинации «Хор средних классов» стал хор «Звонкие голоса» белореченской гимназии. Ребята награждены дипломом лауреата I степени.

- Всероссийский фестиваль «Поют дети России» организует Министерство просвещения РФ, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, краснодарцы напишут диктант на тему: «Сильная экономика - процветающая Россия». Он пройдет 9 октября. Принять участие в диктанте может каждый желающий в режиме онлайн или на региональной площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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