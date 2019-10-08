2019-10-08T07:35:16+03:00
Здоровье

Кубанские врачи спасли женщину с инсультом

Через неделю она уже выписалась из больницы
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство здравоохранения Краснодарского краяФото: министерство здравоохранения Краснодарского края
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У 65-летней жительницы Динского района внезапно появились проблемы с речью, начали неметь левые рука и нога. По всем признакам это был инсульт, но женщина не стала сразу обращаться к врачам.

- Через некоторое время симптомы как будто стихли, но потом вернулись с новой силой. Она вызвала врачей. Больную из Динской экстренно привезли в Краснодар – в Региональный сосудистый центр НИИ-ККБ №1, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Хирурги поставили пациентке стент во внутреннюю сонную артерию, тем самым расширив просвет сосуда, а затем извлекли тромб и восстановили в головном мозге кровоток.

Женщину спасли. Спустя неделю она уже выписалась из РСЦ клиники без каких-либо осложнений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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