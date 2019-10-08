Кубанские врачи спасли женщину с инсультом
У 65-летней жительницы Динского района внезапно появились проблемы с речью, начали неметь левые рука и нога. По всем признакам это был инсульт, но женщина не стала сразу обращаться к врачам.
- Через некоторое время симптомы как будто стихли, но потом вернулись с новой силой. Она вызвала врачей. Больную из Динской экстренно привезли в Краснодар – в Региональный сосудистый центр НИИ-ККБ №1, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Хирурги поставили пациентке стент во внутреннюю сонную артерию, тем самым расширив просвет сосуда, а затем извлекли тромб и восстановили в головном мозге кровоток.
Женщину спасли. Спустя неделю она уже выписалась из РСЦ клиники без каких-либо осложнений.
ИСТОЧНИК KP.RU