СЕГОДНЯ 08:06 2019-10-08T08:06:46+03:00

СК России займется расследованием гибели девочки на Кубани в 2015 году Фото: Архив "КП"

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7 октября в эфире федерального телеканала прозвучала критика в адрес органов следствия по факту расследования гибели девочки в Краснодарском крае в 2015 году. Родственники ребенка считают, что были допущены ошибки при проведении экспертизы и в ходе различных проверок.

По данным следствия, 9-летняя девочка пропала в Крымском районе вечером 29 июня. Ее родители сразу обратились в полицию. Выяснилось, что школьница сама ушла из дома, пока родителей не было. Всю ночь ребенка искали, а утром нашли. Неподалеку от дома, в русле реки Адагум станицы Нижнебаканской.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело и материалы доследственных проверок для дальнейшего всестороннего расследования в центральный аппарат ведомства.

- По уголовному делу проводятся психологические, амбулаторная комплексная психолого-сексолого-психиатрическая экспертизы. Кроме того, действия эксперта также проверяются в рамках доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU