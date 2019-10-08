На Кубани увеличат единовременное поощрение многодетным семьям с медалью «Родительская доблесть»

СЕГОДНЯ 08:33 2019-10-08T08:33:52+03:00

Его поднимут с 115 тысяч до 1 миллиона рублей

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Об этом сообщила вице-губернатора Анны Миньковой на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Заместитель министра финансов Краснодарского края Александр Кнышов на мероприятии пояснил, что ведомство сформировало основные характеристики проекта регионального бюджета на 2020-2022 годы.

Он отметил, что для отдельных категорий работников учреждений соцсферы зарплата повысится на 106 процентов. На 3,8 процентов проиндексируют социальные выплаты для некоторых категории граждан и стипендии, расходы на оплату коммунальных услуг, питание, медикаменты.

- Также планируется усилить поддержку многодетных семей. Гражданам с медалью «Родительская доблесть» со следующего года увеличат единовременное поощрение с 115 тысяч до 1 миллиона рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU