На Кубани увеличат единовременное поощрение многодетным семьям с медалью «Родительская доблесть»
Об этом сообщила вице-губернатора Анны Миньковой на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Заместитель министра финансов Краснодарского края Александр Кнышов на мероприятии пояснил, что ведомство сформировало основные характеристики проекта регионального бюджета на 2020-2022 годы.
Он отметил, что для отдельных категорий работников учреждений соцсферы зарплата повысится на 106 процентов. На 3,8 процентов проиндексируют социальные выплаты для некоторых категории граждан и стипендии, расходы на оплату коммунальных услуг, питание, медикаменты.
- Также планируется усилить поддержку многодетных семей. Гражданам с медалью «Родительская доблесть» со следующего года увеличат единовременное поощрение с 115 тысяч до 1 миллиона рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU