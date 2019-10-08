СЕГОДНЯ 09:05 2019-10-08T09:05:38+03:00

«Единая Россия» приостановила членство депутата после ДТП с ребенком в Новороссийске

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Новороссийское отделение ЕР приостановило членство депутата гордумы и гендиректора футбольного клуба «Черноморец» Виталия Бута.

- Это сделали из-за информации, появившейся в СМИ. Политический совет Новороссийского местного отделения принял решение о приостановке членства в Партии депутата Виталия Бута. По факту ДТП проводится проверка, - сообщает краснодарское региональное отделение ЕР.

Напомним, ДТП случилось 4 октября в Новороссийске. На улице Героев Десантников прямо на пешеходном переходе неподалеку от школы Range Rover сбил ребенка. Авария попала на записи камер видеорегистратора. Водитель спустя несколько секунд и вовсе покидает место ДТП. Девочка получила лишь ушибы.

Вскоре стало известно, что за рулем элитного внедорожника сидел депутат новороссийской думы Виталий Бут. Но мужчина уверяет, что иномаркой управлял не он, а его водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU