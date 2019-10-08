2019-10-08T12:50:39+03:00
Происшествия

На Кубани два парня угнали «Газель», в салоне которой было 800 тысяч рублей

Злоумышленников задержали, их поместили в изолятор временного содержания [видео]
Александра ПОДУШКО
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На Кубани два парня угнали «Газель», в салоне которой было 800 тысяч рублейНа Кубани два парня угнали «Газель», в салоне которой было 800 тысяч рублей
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Местный житель обратился в дежурную часть Отрадненского района. Он рассказал, что является предпринимателем. Мужчина привез в один из магазинов станицы Отрадной товар. Неожиданно двое неизвестных мужчин в медицинских масках, угрожая ему обрезом ружья, завладели «Газелью» и уехали. В салоне машины было 800 тысяч рублей.

В районе объявили план «Сирена». Полицейские нашли авто рядом с местом происшествия. На земле лежали деньги, более 200 тысяч рублей. Вскоре установили личности и фактическое местонахождение предполагаемых злоумышленников. Двоих ранее судимых местных жителей в возрасте 28 и 32 лет задержали в станице Отрадной.У них нашли другую часть денег.

Двое вооруженных мужчин в масках напали на бизнесмена и угнали его авто с деньгами.

- В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (Разбой). Им грозит до 12 лет тюрьмы. Задержанные помещены в изолятор временного содержания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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