Приезжая обворовывала женщин на остановках общественного транспорта в Новороссийске

СЕГОДНЯ 09:43 2019-10-08T09:43:12+03:00

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В полицию Новороссийска обратились две местные жительницы. Они рассказали о том, что на остановках общественного транспорта из их сумок пропали кошельки, а позже с их банковских карт были списаны деньги. Общий ущерб составил более 35 тысяч рублей.

Полицейские выяснили банкомат, в котором злоумышленница снимала деньги. Изучив записи камеры видеонаблюдения, расположенной на терминале установили личность возможной преступницы. 59-летнюю жительницу Армавира задержали. Она совершила кражи, находясь в Новороссийске проездом.

- На женщину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани два парня угнали «Газель», в салоне которой было 800 тысяч рублей. Злоумышленников задержали, их поместили в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU