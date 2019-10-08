На Кубани начался прием заявок на III Всероссийскую премию «Ключевое слово»

СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-08T10:03:35+03:00

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Премия «Ключевое слово» инициирована Федеральным агентством по делам национальностей и нацелена на сохранение языкового многообразия России. В Краснодаре уже начался прием заявок.

- В конкурсе предусмотрено семь номинаций: «лучший мультимедийный, издательский и научный проект», «лучшая социальная инициатива», «проекты за сохранение малых языков», «за особые заслуги», а также специальная номинация – «социально ответственный бизнес», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Заявки принимаются до 15 октября. Затем экспертный совет приступит к оценке проектов. Победителей наградят 25 октября в Москве на форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская экспертиза».

ИСТОЧНИК KP.RU