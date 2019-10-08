"Депутат, сбивший ребенка в Новороссийске, у нас не работает": в «Газпроме» заявили, что он уволен еще в августе

СЕГОДНЯ 10:40 2019-10-08T10:40:57+03:00

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Пока полиция проводит проверку по факту ДТП, которое устроил в Новороссийске пьяный депутат, в «Газпром межрегионгаз Краснодар» прокомментировали ситуацию. В частности сообщили, что депутат новороссийской думы Виталий Бут в ведомстве не работает. Так как после громкого ДТП говорилось, что депутат работает в "Газпроме",

- В ряде СМИ опубликована информация о ДТП в Новороссийске с участием депутата городской Думы. В материалах содержится ошибочное утверждение о месте работы Виталия Бута, - говорится в сообщении ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар". - В связи с чем мы уполномочены заявить следующее: Бут не имеет отношения к "Газпром межрегионгаз Краснодар". Трудовые отношения с ним были прерваны 9 августа 2019 года. Ранее, 30 ноября 2017 года, он был уволен из АО "Газпром газораспределение Краснодар".

Напомним, авария случилась 4 октября в Новороссийске на улице Десантников. На пешеходном переходе неподалеку от школы Range Rover сбил ребенка. Эта авария попала на записи камер видеорегистратора. На кадрах видно, как автомобиль сбивает девочку, при этом сам водитель не выходит из авто, чтобы помочь ребенку, а скрывается с места ДТП.

Ребенок серьезно не пострадал. Сам же депутат заявил, что иномаркой управлял не он, а его водитель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/736244" frameborder="0"></iframe> Водитель Range Rover сбил ребенка в Новороссийске и скрылся.

А за несколько часов до аварии, Виталия Бута сняли на видео в одном из дворов Новороссийска. Как сообщают очевидцы, по их мнению депутат был пьян.

Очевидцы сняли депутата Виталия Бута на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU