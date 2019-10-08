На Кубани 35 тонн кормовой кукурузы арестовали в счет оплаты долга

СЕГОДНЯ 10:42 2019-10-08T10:42:30+03:00

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685 тысяч рублей задолжал житель Тбилисского района Краснодарского края в пользу банка и физического лица.

В рамках сводного исполнительного производства судебные приставы реализовали весь комплекс мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Они составили акт описи и ареста принадлежащей должнику фуражной кукурузы. В общей сложности арестовано 35 тонн этого злака.

- Сейчас арестованное имущество отправляют на принудительную реализацию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Напомним, житель Гулькевичского района должен был перечислять алименты в пользу бывшей супруги на содержание ребенка. Длительное он игнорировал это решение суда, долга накопилось на 190 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU