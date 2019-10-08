2019-10-08T10:42:30+03:00
Происшествия

На Кубани 35 тонн кормовой кукурузы арестовали в счет оплаты долга

Имущество передадут на принудительную реализацию
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: УФССП по Краснодарскому краюФото: УФССП по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

685 тысяч рублей задолжал житель Тбилисского района Краснодарского края в пользу банка и физического лица.

В рамках сводного исполнительного производства судебные приставы реализовали весь комплекс мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Они составили акт описи и ареста принадлежащей должнику фуражной кукурузы. В общей сложности арестовано 35 тонн этого злака.

- Сейчас арестованное имущество отправляют на принудительную реализацию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Напомним, житель Гулькевичского района должен был перечислять алименты в пользу бывшей супруги на содержание ребенка. Длительное он игнорировал это решение суда, долга накопилось на 190 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ снизил ставки по ипотеке по двум документам
В Тбилисском районе двое мужчин вымогали у местного жителя крупную сумму денег
Дело в отношении экс-главы департамента архитектуры Краснодара закрыли
В Сочи пройдет Чемпионат мира по санному спорту
Учреждения культуры Краснодарского края получат 105 музыкальных инструментов
Футбольная команда главы Краснодара встретилась на поле со сборной ветеранов спорта «Динамо»
На Кубани с начала года открыли восемь соцобъектов
В Павловском районе столкнулись две иномарки
На Кубани подходит к концу строительство первого участка Троицкого группового водопровода
В Северском районе разыскивают 49-летнюю женщину
В Новороссийске на депутата, сбившего ребенка, составили три административных материала
"Депутат, сбивший ребенка в Новороссийске, у нас не работает": в «Газпроме» заявили, что он уволен еще в августе
В Пашковском жилом массиве Краснодара завершили благоустройство «Студенческого» сквера
На Кубани в лобовом ДТП погиб водитель «Газели»
На Кубани начался прием заявок на III Всероссийскую премию «Ключевое слово»
Приезжая обворовывала женщин на остановках общественного транспорта в Новороссийске
На Кубани два парня угнали «Газель», в салоне которой было 800 тысяч рублей
«Единая Россия» приостановила членство депутата после ДТП с ребенком в Новороссийске
На Кубани увеличат единовременное поощрение многодетным семьям с медалью «Родительская доблесть»