СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-08T11:02:07+03:00

В Новороссийске на депутата, сбившего ребенка, составили три административных материала

Сам мужчина заявил, что иномаркой управлял не он, а его водитель

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В Новороссийске на депутата гордумы и гендиректора футбольного клуба «Черноморец» Виталия Бута составили три административных материала.

Авария с участием автомобиля Land Rover произошла еще 4 октября около 13:10. На улице Героев Десантников депутат сбил ребенка. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Потерпевшая получила травмы различной степени тяжести.

Сам же депутат заявил, что иномаркой управлял не он, а его водитель.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, в отношении водителя были составлены материалы: по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования), по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Суд вынес решение об административном аресте на срок двое суток.

Также на виновника ДТП составили материал по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Полиция возбудила дело об административном правонарушении, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU